Kate Beckinsale conferma di aver chiuso con la saga di Underworld

Quei fan che speravano in un ritorno di Selene in un nuovo film della saga di Underworld rimarranno delusi. Nel 2003 ScreenGems e Len Wiseman decisero di unire il mondo dei vampiri con quello dei licantropi, creando il primo Underworld. Il risultato fu un successo di pubblico, con un guadagno di circa 100 milioni di dollari in tutto il mondo.

Il film diede slancio anche alla carriera di Kate Beckinsale, che poi tornò in Underworld: Evolution nel 2006, e successivamente in Underworld - Il risveglio nel 2012 e nel recente Underworld: Blood Wars.

Non sembra sia previsto un nuovo film di Underworld nel breve periodo ma nel caso il progetto fosse messo in cantiere dovrebbe fare a meno della sua star femminile.

Nel corso di un'intervista a Variety, Kate Beckinsale ha negato l'eventualità:"Non vorrei tornare. Ne ho fatti molti".

L'attrice non entra nei dettagli della sua decisione anche se appare abbastanza evidente la voglia di cimentarsi in altri progetti cinematografici.

Len Wiseman, ideatore e creatore del progetto, tempo fa disse che avrebbe voluto portare Underworld sul piccolo schermo, con protagonisti dei nuovi personaggi. Vedremo se si concretizzerà quest'ipotesi.

Kate Beckinsale è nota soprattutto per i ruoli in Pearl Harbor di Michael Bay, al fianco di Ben Affleck e Josh Hartnett, Quando l'amore è magia - Serendipity, Van Helsing, The Aviator di Martin Scorsese e Amore e inganni, tratto da un romanzo di Jane Austen.

Nel 2016 Beckinsale ha divorziato da Len Wiseman, conosciuto proprio grazie a Underworld, dopo dodici anni di matrimonio.