Kate Beckinsale, l'attrice dall'ospedale aggiorna i fan sul suo stato di salute

Nella tarda serata di venerdì è stato comunicato che Kate Beckinsale, star del franchise Underworld, era ricoverata d'urgenza in un ospedale dell'area di Las Vegas. L'attrice pare sia stata portata in pronto soccorso 'dopo che la sua schiena aveva ceduto'. Ora è intervenuta proprio Beckinsale sui social per rassicurare i fan sulle sue condizioni.

A qualche giorno di distanza dalla notizia del ricovero in ospedale di Beckinsale, l'attrice ha pubblicato un primissimo piano dei suoi occhi mentre si trova nel letto d'ospedale con la seguente didascalia:"Mi sento molto meglio. Grazie mille per i vostri gentili messaggi e per l'affetto".



Kate Beckinsale si trova a Las Vegas per prendere parte alle riprese di Prisoner's Daughter, il nuovo film diretto da Catherine Hardwicke, al fianco di Brian Cox, Tyson Ritter e la star di Ghostbusters, Ernie Hudson.

Scritto da Mark Bacci, Prisoner's Daughter racconta la storia di un orgoglioso e tenace detenuto (Brian Cox) impegnato a lottare per trovare un modo per riconnettersi con la sua unica figlia (Kate Beckinsale) e suo nipote (Tyson Ritter); iniziato un tentativo di riconciliazione, il suo passato violento tornerà a fargli visita ancora una volta.

Uno degli ultimi post di Kate Beckinsale la mostra sul set del film mentre indossa un costume.



Nota per aver diretto una delle saghe fantasy più note degli ultimi vent'anni, tempo fa Catherine Hardwicke parlò di alcune scelte di regia per Twilight, franchise con protagonisti Robert Pattinson e Kristen Stewart.