Kate Beckinsale: adorabile incontro con una volpe per l'attrice di Whiteout

Kate Beckinsale non ha mai avuto un appuntamento ma negli ultimi giorni, l'attrice di Whiteout ha avuto la fortuna di fare un incontro davvero straordinario con un'adorabile volpe che le ha fatto visita in quello che sembra essere il cortile dell'abitazione dei suoi genitori.

"Vieni per il tuo tè?" ha chiesto la Beckinsale all'animaletto sdraiato sullo zerbino della casa in una clip postata sui social e successivamente, in un altro video, l'attrice da da mangiare proprio alla volpe che sembra essere davvero affamata e che addirittura, ruba il cibo dalle mani della star di Whiteout alzandosi sulle sue zampette posteriori.

L'attrice ha presentato per la prima volta la volpe ai suoi follower settimane fa, postando alcune sue foto: "I miei genitori hanno un nuovo amico: un cucciolo volpe". L'animale sembra essere totalmente a suo agio tra gli esseri umani e addirittura si addormenta comodamente su un divanetto in giardino.

Kate Beckinsale è una vera amante degli animali e in varie interviste ha espresso tutto il suo amore per i suoi gatti che addirittura, spesso e volentieri decide di abbigliare con dei particolari e simpaticissimi indumenti.

A proposito di Kate Beckinsale, se ne avete voglia, date uno sguardo alla nostra recensione di Whiteout, che questa sera torna in tv.