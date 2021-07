Kate Beckinsale, la sexy star di Underworld rivela: 'Non ho mai avuto un appuntamento'

Nonostante la sua costante presenza sui tabloid e i giornali di gossip che l'hanno paparazzata insieme a diverse personalità del mondo dello spettacolo, dal comico Pete Davidson al musicista Goody Grace, la star di Underworld Kate Beckinsale ha affermato di non aver mai preso parte ad un vero e proprio appuntamento.

"Sai che non ho mai avuto un appuntamento? Ogni volta incontro qualcuno, lo conosco al lavoro, e poi lo sposo o rimango incinta" ha scherzato l'attrice in una recente intervista con Extra, durante la quale ha anche spiegato cosa intende lei per "appuntamento". "Credo davvero di non averne mai avuto uno, di quelli tipo 'un amica mi ha incastrato e sto incontrando un perfetto sconosciuto'. Non l'ho mai fatto. Non riesco proprio a pensare a qualcosa che odierei di più di stare seduta di fronte a qualcuno che non conosco, che probabilmente non mi piacerà, e poi dovrò sedermi e guardarlo mentre mangia."

Vi ricordiamo che la Beckinsale è stata legata dal 1995 al 2003 all'attore gallese Michael Sheen, dal quale ha avuto la figlia Lily Mo, 22 anni, mentre dal 2004 al 2016 è stata sposata con Lin Wiseman, regista dei primi due film di Underworld. A proposito del franchise, qui potete trovare la nostra analisi della saga di Underworld.