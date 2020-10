Kat Winslet recita in apnea nella nuova foto di Avatar 2, l'immagine è incredibile

Il produttore Jon Landau è tornato a rivelare alcuni retroscena su Avatar 2, l'attesissimo blockbuster diretto da James Cameron, questa volta pubblicando sul social network Instagram una nuova foto dell'attrice Kate Winslet.

La superstar premio Oscar, che per i sequel di Avatar è tornata a lavorare con Cameron due decenni dopo il successo di Titanic, nell'immagine sta recitando sott'acqua insieme a quella che sembrerebbe essere attrezzatura da paracadutismo. Landau ha scritto insieme al post:

"Volevo condividere questa foto di Kate Winslet dopo aver letto la sua intervista su The Hollywood Reporter: 'Ho dovuto imparare a fare immersioni e stare in apnea per interpretare il mio nuovo ruolo in Avatar, ed è stato semplicemente incredibile. Il mio respiro più lungo è stato di sette minuti e quattordici secondi, una cosa da pazzi', ha detto. Si interrompe, temendo di aver rivelato troppo del progetto top secret. 'Oh no, in realtà, non posso dire altro. Sì, interpreto un individuo acquatico. Sono una persona acquatica', è tutto ciò che aggiunge, spostandosi poi sulle lodi per Cameron".

Insomma, Landau ha voluto dare corda alle rivelazioni della Winslet comprovando con una foto il ruolo del suo personaggio: quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.

