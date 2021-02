Kat Dennings sarà in Thor: Love & Thunder? Arriva la risposta dell'attrice

Kat Dennings è una vecchia conoscenza dei fan del Marvel Cinematic Universe: oggi popolarissima grazie a WandaVision, l'attrice aveva già esordito nei panni di Darcy Lewis ai tempi di Thor di Kenneth Branagh per poi riprendere il ruolo in Thor: Dark World di Alan Taylor.

L'attrice mancava in casa Marvel dal 2013, ma ora che la Fase 4 ha aperto nuove possibilità per il franchise dopo tutte le trame concluse con Avengers: Endgame, è possibile che Darcy ritorni alle proprie origini con Thor: Love & Thunder, il prossimo capitolo della saga con Chris Hemsworth scritto e diretto da Taika Waititi: del resto i fan del MCU sanno che Darcy è la migliore amica di Jane Foster, il personaggio interpretato da Natalie Portman, e quest'ultima non solo tornerà nel quarto episodio della saga del Dio del Tuono ma assumerà un ruolo fondamentale come nuova Potente Thor.

Le riprese del film sono attualmente in corso in Australia, come dimostrato dalle foto dal set trapelate nelle scorse ore, ma al momento l'attrice resta sulla difensiva: "Non ho ricevuto una chiamata, quindi ne dubito dato che lo stanno girando in questo momento, quindi probabilmente no, ma qualsiasi cosa Marvel mi chieda la risposta è sempre sì", ha dichiarato la Dennings a IGN.

Come avrete di certo imparato ormai, le star del MCU spesso e volentieri sono portate a giurare il falso fino a prova contraria (si pensi al caso di Tatiana Maslany, ma non solo a quello) ma l'argomento utilizzato dalla Dennings sembra fare centro: le riprese di Thor: Love & Thunder sono attualmente in corso, e lei al momento non è fisicamente sul set. Certo è che il suo ruolo nel film di Waititi sarebbe eventualmente molto piccolo, e i lavori sono appena iniziati.

Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su tutto ciò che riguarda il MCU. E, a proposito: cosa significano quelle capre sul set di Thor: Love & Thunder?