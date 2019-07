Kat Dennings tornerà in Thor: Love & Thunder? Ecco cosa ha detto l'attrice

Negli scorsi giorni per qualche ora è sembrato che Jeff Goldblum sarebbe tornato in Thor: Love & Thunder, ma l'attore ha smentito l'annuncio precedentemente pubblicato su Twitter, a quanto pare frutto di un profilo falso.

E forse è proprio per evitare questo tipo di fraintendimenti che i colleghi d'oltreoceano di ComicBook si sono sincerati di parlare di persona con la vera Kat Dennings, che i fan Marvel Cinematic Universe ricorderanno sicuramente in Thor e Thor: Dark World nei panni di Darcy.

Per chi non lo ricordasse, Darcy è la migliore amica di Jane Foster, che come annunciato da Taika Waititi diventerà la Potente Thor nel nuovo film della saga, dunque è lecito pensare che la ragazza torni per questa nuova fase della vita di Jane.

Sarà effettivamente così? Qui sotto le dichiarazioni dell'attrice:

"Nessuno ha parlato con me in proposito finora, ma anche se sapessi qualcosa non potrei dire nulla, sapete come funzionano queste cose con i Marvel Studios". La Dennings però è ben più che aperta alla prospettiva di lavorare con Taika Waititi. "Oh mio Dio, sono una sua grande fan. What We Do in the Shadows è uno dei miei film preferiti in assoluto. Quindi sarebbe un onore lavorare con lui, ma al momento non ho informazioni."

Per altre informazioni, leggete le dichiarazioni di Kevin Feige su Thor: Love & Thunder, che il presidente dei Marvel Studios ha definito un film importante per il futuro del MCU.