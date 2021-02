Kat Dennings, la star del MCU racconta il suo terribile provino con Nicolas Cage

Nel corso della varie interviste per la promozione della sensazionale WandaVision, la divertente Kat Dennings, che nel MCU veste i panni della Dottoressa Darcy Lewis, ha avuto modo di ricordare con ironia un terribile provino tenuto qualche tempo fa con una delle star più amate del grande pubblico, Nicolas Cage.

Parlando infatti dell'audizione con Variety, l'attrice ha rivelato che una volta nella stanza con Cage ha capito che qualcosa non andava quando l'attore, con cui credeva dovesse avere una scena fisica, praticamente non la toccò nemmeno. Dice la Dennings:



"Ho tutto memorizzato. Mi dirigo al provino pronta per entrare in contatto con la fisicità della scena ma quando arrivo mi rendo quasi subito conto che Nicolas Cage non mi avrebbe toccata. Non solo, ma scopro persino che non mi sarà nemmeno vicino. Era dall'altra parte della stanza e sembrava essere persino una sua decisione. Quindi era come se dovessi mimare il tutto. Stiamo parlando di una scena dove chiedo urlando di essere lasciata dalla forte presa di un uomo che è diventata in sostanza una sessione di mimo, pur con Cage presente. Ma capisco e anzi rispetto la sua decisione. Ma in quel momento non sembrava affatto ok perché sembrano una vera deficiente".



Conclude: "Ero giovane e non voleva essere troppo diretto fisicamente anche se ero solo un provino. Lo capisco davvero. E lo apprezzo".



Rivedremo presto Nicolas Cage nell'eccentrico Willy's Wonderland.