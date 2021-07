Kasia Smutniak, la star di Perfetti sconosciuti premiata al Festival di Locarno

La star di Perfetti sconosciuti, Kasia Smutniak, riceverà il premio Leopard Club Award alla prossima edizione del Locarno Film Festival. La consegna del premio si svolgerà nel cuore della kermesse svizzera, la storica Piazza Grande, nel corso della serata evento del 6 agosto, come ufficializzato dal festival pochi minuti fa.

Nata in Polonia e naturalizzata italiana, Kasia Smutniak vive e lavora nel Belpaese dal 1998. L'attrice è nota al grande pubblico per la partecipazione al film di Paolo Genovese, Perfetti sconosciuti, ruolo che ha ripreso poi nel remake polacco uscito nel 2019. A maggio è uscita la serie Domina su Sky.



Kasia Smutniak presenzierà a Locarno e sarà protagonista di una masterclass nel corso della mattinata del 7 agosto, moderata da Piera Detassis. Introdurrà successivamente la proiezione del film Nelle tue mani di Peter Dal Monte, uscito nel 2007 e che le valse il Nastro d'Argento nel 2008. Per l'occasione l'attrice omaggerà il regista Dal Monte, scomparso qualche mese fa.

Ecco le parole di Giona A. Nazzaro, direttore artistico del Locarno Film Festival, in merito alla decisione di assegnare il premio a Kasia Smutniak:"Attrice talentuosa e personale, attenta a gestire la sua presenza e le sue scelte artistiche, Kasia Smutniak è un'evidenza. Il suo muoversi fra cinema d'impegno, commedia e televisione, articolando un registro duttile e raffinato, le ha permesso di imporsi come uno dei nomi più interessanti e appassionanti del cinema europeo e italiano. La sua filmografia, ricca e diversificata, è la prova del lavoro di un'interprete che non ha mai smesso di interrogare il lavoro di attrice restando sempre in conversazione con il pubblico. Kasia Smutniak è un talento moderno che siamo onorati di poter celebrare mentre la sua carriera accoglie ancora una volta nuove sfide".



