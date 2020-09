Kasia Smutniak, su Instagram la frecciatina a Briatore e Berlusconi: 'Buonanotte'

Non c'era bisogno di un indovino per capire che la positività di Silvio Berlusconi al coronavirus avrebbe causato un piccolo terremoto mediatico: la foto dell'ex-premier in compagnia di Flavio Briatore senza mascherine o distanziamento aveva fatto il giro d'Italia nei giorni scorsi, creando grande curiosità per le sue condizioni di salute.

Il dibattito si è ovviamente acceso sin dai primi momenti, soprattutto considerando le forti critiche rivolte nell'ultimo periodo a Briatore e al suo atteggiamento nei confronti della pandemia, dal punto di vista tanto personale quanto imprenditoriale.

Ironia a fiumi è dunque immediatamente stata riversata anche sul leader di Forza Italia, che insieme al suo vecchio amico è stato preso di mira sui social anche da una persona che solitamente preferisce mantenere un profilo basso come Kasia Smutniak.

L'attrice ha infatti postato nelle sue storie Instagram proprio la foto incriminata, commentandola con un ironico "Eh niente... Buonanotte pt 2". Un commento breve ma efficace che lascia ben intuire quale sia il pensiero della star di Perfetti Sconosciuti sulla questione.

Non è la prima volta, comunque, che Smutniak si trovi ad avere a che fare più o meno direttamente con Berlusconi: l'attrice figura infatti tra i protagonisti di Loro, il film di Paolo Sorrentino sull'ex-presidente del consiglio di cui qui trovate la nostra recensione.