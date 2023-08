Kasia Smutniak compie 44 anni: 'La vitiligine? Mi bruciarono delle conchiglie in faccia'

Sono 44 le candeline che spegne oggi Kasia Smutniak, da anni ormai tra le stelle più lucenti del nostro cinema: negli ultimi tempi l'attrice è finita sotto i riflettori anche per aver reso pubblico il suo problema con la vitiligine, malattia che ha causato alla star di Perfetti Sconosciuti non pochi problemi, soprattutto durante i primi tempi.

Prossimamente protagonista su Sky della seconda stagione di Domina, Smutniak ha infatti ammesso di aver tentato veramente di tutto per nascondere i segni della vitiligine o per guarirne definitivamente, arrivando anche ad affidarsi a personaggi che con la medicina avevano probabilmente ben poco a che vedere.

"Mi sono ammalata di vitiligine qualche anno fa, all'inizio non l'ho presa per niente bene. Mi creava tantissima insicurezza, mi truccavo anche solo per portare mio figlio all'asilo. Per guarire ho provato di tutto: prima sono andata dai medici e poi sono finita dai santoni che mi rifilavano pozioni magiche. Uno invece di aiutarmi, mi ha messo in mano il DVD di Perfetti Sconosciuti da autografare. Quando mi hanno bruciato delle conchiglie in faccia e poi mi hanno fatto sotterrare del pelo di pecora nel giardino di casa, mi sono detta: ora basta. Non sono più una ragazzina, ho fatto molta strada ed è giusto rivendicare il mio cambiamento" sono state le parole dell'attrice. Una presa di coscienza tutt'altro che scontata e che proprio per questo va giustamente rivendicata come un'enorme vittoria.