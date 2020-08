Karl Urban, la star di The Boys tornerà nei panni di Judge Dredd? Ecco la risposta!

Nel corso di una recente intervista promozionale Karl Urban, star de Il Signore degli Anelli e dell'acclamata serie tv The Boys, ha parlato della possibilità di riprendere il suo iconico ruolo di Judge Dredd, interpretato nel 2012 nel film Dredd - Il Giudice dell'Apocalisse.

Ad otto anni di distanza dal tribolato cinecomic come noto non è stato ancora annunciato un sequel, ma ComicBook ha parlato con Urban della possibilità di interpretare contemporaneamente Butcher e Dredd, e la star ha dichiarato:

"Sì, lo spero sicuramente, sarebbe fantastico, non è vero? Mi piacerebbe entrare di nuovo in quegli stivali, quindi dovremo aspettare e vedere", ha detto Urban.

Nonostante negli anni si sia costruito una fama di tutto rispetto, anche per via delle voci che negli anni hanno indicato Alex Garland come 'regista fantasma' del progetto, Dredd - Il Giudice dell'Apocalisse - che in Italia è arrivato solo nel 2019 e solo per il mercato home-video - non ha generato buoni numeri al botteghino; lo stesso Urban, in passato, aveva indicato il marketing come uno dei maggiori problemi del film:

"Dredd ha rappresentato un fallimento di marketing. Ho visto il monitoraggio di quel film settimane prima che uscisse in sala e il problema fondamentale era che nessuno sapeva che sarebbe uscito! La prova della sua popolarità sta nel fatto che una volta che è uscito in dvd e blu-ray ha venduto 750.000 copie solo nella prima settimana nel solo Nord America. Mi fu chiaro che a quel punto il pubblico aveva scoperto della sua esistenza."

In attesa di notizie sul sequel cinematografico, ricordiamo che il franchise dovrebbe continuare anche con una serie tv.