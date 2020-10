Karl Urban e quella incredibile ossessione per Indiana Jones

Questa sera su Cielo va in onda The Loft, thriller erotico del del 2014 diretto da Erik Van Looy con Karl Urban come protagonista. In pochi sanno che l'attore che sta riscuotendo un immenso successo nei panni del Billy Butcher di The Boys ha una vera e propria ossessione per Indiana Jones.

Questo suo spasmodico amore per l'iconico archeologo interpretato al cinema da Harrison Ford lo ha portato addirittura a chiamare sua figlia con un nome molto particolare come ha rivelato più volte nel corso delle interviste.

"Indiana Jones è il mio mito, vorrei essere lui. Io e mia moglie abbiamo addirittura deciso di chiamare nostra figlia Indiana in suo onore. In realtà è stata una decisione proprio di mia moglie. Eravamo insieme sul divano e guardavamo I predatori dell'arca perduta. Eravamo a quella scena in cui Marion è stata rapita e lei mi fa: 'Dovremmo chiamarla Indiana. Indy sarebbe proprio un nome perfetto per nostra figlia'. Io come potevo contraddirla?".

Sembra addirittura che Urban sia fuggito dal set di Star Trek dove interpreta il dottor Leonard "Bones" McCoy per conoscere il suo idolo Harrison Ford. Il suo legame con J.J. Abrams gli ha permesso anche di fare un cameo non accreditato in Star Wars: L'ascesa di Skywalker nei panni di uno Stormtrooper.