Karl Urban fornisce nuovi aggiornamenti sul sequel di Judge Dredd

A noi italiani l'uscita di Judge Dredd - Il Giudice dell'Apocalisse sembra molto recente, essendo il film arrivato nel nostro paese solo l'estate scorsa grazie al mercato home-video, eppure i cugini americani aspettano un sequel dal 2012.

Nonostante il futuro della saga sia incerto, soprattutto dopo la conferma che Alex Garland non tornerà, il protagonista Karl Urban è tornato a parlare di un ipotetico secondo capitolo, ribadendo che il suo entusiasmo e la sua passione per il personaggio sono così alti che, pur di vederlo tornare, sarebbe disposto a cederlo ad un altro attore.

"Ascoltate, mi piacerebbe tantissimo fare un secondo capitolo, sono pronto e l'ho detto un sacco di volte. Non so se succederà, ma penso che i ragazzi che possiedono i diritti di Dredd, la Rebellion, penso stiano sviluppando qualcosa chiamato Mega-City One e sarebbe bello vedere ancora una volta Dredd, che io sia coinvolto o meno. Non mi importa. Sono un fan di Dredd e ci sono così tante storie fantastiche da raccontare. Mi piacerebbe vederle. E non ho dubbi che, un giorno, qualcuno lo riporterà sul grande schermo. E' solo una questione di tempo."

Nonostante il film abbia riscosso un grande successo tra i fan e la critica, non ha avuto un grande impatto al botteghino. Dredd si trova al 79% di recensioni positive sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes, ma Box Office Mojo osserva che ha guadagnato solo $41 milioni in tutto il mondo con un budget dichiarato di $50 milioni.

