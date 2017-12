Karen Gillian ci svela la sua esperienza sul set di Avengers 4!

, nel, è interpretata dalla bella. Ora l'attrice ci racconta come è stato girare Avengers 4 , il cinefumettoche chiuderà la

Karen Gillan, ha definito, come pure aveva fatto Sebastian Stan tempo fa, "caotico" ma "divertente" il set di Avengers 4., il diretto seguito di Avengers: Infinity War, che vedremo in Italia a partire dal 25 aprile 2018.

I fan Marvel non vedono l'ora di scoprire come i fratelli Russo porteranno a compimento la vicenda dei Vendicatori alla fine della Fase 3 del Marvel Cinematic Universe e, dopo il fantastico trailer uscito solo poche settimane fa, di certo le aspettative sono salite ancora di più.

Parlando con Collider, la Gillian, aka Nebula, ha raccontato come sia stato girare Avengers 4:

"Beh non so dire esattamente quanto sia effettivamente caotico, Quello che posso dire con certezza è che, con tutti quei personaggi, è davvero lunga la fase delle riprese. Logisticamente parlando, deve essere davvero una bella sfida per loro programmare tutto. E credo che il caos, in buona parte, derivi da quello."

Poi ha aggiunto:

"Ma è tutto estremamente divertente. Parlando in termini di atmosfera sul set, è stato uno dei posti dove mi sono trovata meglio a lavorare. Tutti sono molto contenti di fare ciò che stanno facendo, si trovano bene, almeno da ciò che ho visto io. Il tono, in generale, l'ambiente lavorativo, è bello, quindi mi sono trovata davvero bene."

Naturalmente - e come sempre - la Gillian non ha potuto rivelare nulla del film, ma comunque ha dato qualche altra specifica sul dietro le quinte:

"Mi ha molto colpita il lavoro svolto dai produttori, quelli che hanno organizzato tutta la cosa. Mettere insieme metà delle star più famose al mondo per girare, nello stesso momento, io non ho idea di come ci siano riusciti, visto che tutti hanno altri progetti da seguire. Sono davvero impressionata dal lavoro di chi organizza!"

Avengers 4 arriverà in sala il 3 maggio 2019.