Anche Karen Gillian omaggia su Twitter lo Spider-Man di Tom Holland

In casa Marvel è tempo di addii piuttosto dolorosi, non soltanto per il pubblico. Il clamoroso split tra Marvel e Sony che porterà all'esclusione di Spider-Man dal Marvel Cinematic Universe sembra infatti aver colpito tutti nel profondo, anche e soprattutto gli attori stessi.

Lo stesso Tom Holland ha ringraziato fan e addetti ai lavori per quanto fatto in questi anni, dando uguale importanza a Marvel come a Sony per la creazione e l'evoluzione del suo Spider-Man; Elizabeth Olsen e altri membri degli Avengers hanno invece più volte ribadito che, se dipendesse da loro, Peter Parker non andrebbe mai via dal Marvel Cinematic Universe.

L'ultima ad omaggiare il compagno d'avventure, pur senza spendere troppe parole al riguardo, è stata Karen Gillian: l'attrice di Nebula ha infatti condiviso tramite il proprio account Twitter una foto che la ritrae sul set di Avengers: Endgame insieme a Chris Pratt e Tom Holland. Una foto che potrebbe confondersi fra le tante pubblicate in questi mesi dai vari protagonisti del film, ma che spicca per l'esser venuta fuori proprio in questo momento particolare per il personaggio di Spider-Man.

Sony o Marvel che sia, comunque, sembra che il prossimo film su Spider-Man conterrà comunque riferimenti a quanto accaduto in Far From Home: Tom Holland ha infatti rivelato quale scena dell'ultimo film dovrebbe risultare importantissima per l'eventuale sequel.