Karen Gillian e Lena Headey letali assassine, nelle prime foto di Gunpowder Milkshake

Nebula e Cersei unite per uccidere il prossimo? In effetti non sarebbe così assurdo, dato che i personaggi interpretati da Lena Headey e Karen Gillian, rispettivamente in Game Of Thrones e in Guardiani della Galassia, erano delle spietate assassine. In Gunpowder Milkshake si troveranno senz'altro a loro agio.

Il nuovo film d'azione, diretto da Navot Papushado, si concentrerà sulla storia della letale Sam (Karen Gillian), costretta a riunirsi con la madre Scarlet (Headey) dopo i 15 anni di separazione. Sam era stata abbandonata per allontanarla dalla pericolosa organizzazione nota come The Firm. La sinossi ci spiega inoltre che "quando un colpo ad alto rischio fallisce, Sam deve scegliere tra servire la Firm e proteggere la vita di un'innocente bambina di otto anni, Emily. Con un bersaglio sulla schiena, Sam ha solo una chance per sopravvivere: riunirsi alla madre e ai suoi letali alleati, le Bibliotecarie".

Sembra proporsi come un classico thriller d'azione, ed è probabile che non manche qualche momento ironico o sopra le righe. Il cast vedrà inoltre la partecipazione di Paul Giamatti, Raplph Ineson e Adam Nagaitis di The Terror, mentre Freya Allan di The Witcher dovrebbe interpretare una versione più giovane della protagonista.

Grazie ad Empire potete dare uno sguardo alle prime immagini della pellicola, attesa nel corso del 2021.