Karen Gillan vorrebbe interpretare e dirigere un film su Batgirl

In attesa che la Warner Bros. dia ufficialmente il via libera allo sviluppo del film su Batgirl, Karen Gillan ha parlato del personaggio e in generale dell'universo DC durante una recente intervista con Omelete.

Ospite in Brasile per promuovere l'uscita di Jumanji - The Next Level, infatti, la Nebula del MCU ha rivelato di avere un debole proprio l'alter ego di Barbara Gordon:

"Sarebbe molto bello interpretare Batgirl. I miei film preferiti di quel mondo sono cupi, e il mio preferito è Il cavaliere oscuro. Adoro il modo in cui è stato diretto e mi piacerebbe molto lavorare in un mondo del genere come regista."

Non abbiamo notizie su Batgirl dallo scorso ottobre, quando la fumettista Gail Simone aveva anticipato delle possibili novità in arrivo sul film vista la sua assenza in Birds of Prey, la cui uscita è prevista per il prossimo 6 febbraio nelle sale italiane (qui trovate l'ultimo trailer di Birds of Prey).

Le possibilità di vedere la Gillan in un film DC al momento sono comunque molto basse, visto che l'attrice ha ancora davanti a sé le riprese di Guardiani della Galassia vol.3, che stando a James Gunn, attualmente impegnato con la produzione di The Suicide Squad, non partiranno prima del 2021.