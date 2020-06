Karen Gillan, la star della Marvel è Batgirl in questa nuova fan-art

Dopo le dichiarazioni di Karen Gillan riguardanti un nuovo film di Batgirl, i fan non hanno più dubbi su chi dovrebbe interpretare il ruolo, e si sono sbizzarriti ad immaginare l'interprete di Nebula con indosso il mantello dell'eroina di Gotham City.

L'utente Instagram apexform ci propone quindi Gillan in uno scintillante costume nero, con tanto di rifiniture dorate e il simbolo del pipistrello sul petto. Notiamo che sta stringendo un batarang in cima ad un tetto della città, mentre il Batsegnale è proiettato in cielo.

"È stato segnalato che Karen Gillan è interessata non solo ad interpretare la protagonista Barbara Gordon, ma anche a DIRIGERE il film!! E a dire il vero la vedo benissimo come Batgirl. Ha sia l'aspetto giusto, sia l'abilità attoriale per farcela".

Il volto sembra essere stato ripreso da una scena di Jumanji, altro film nel quale l'attrice ha dimostrato di saperci fare con progetti popolari ad alto budget. Cosa ne pensate? Potrebbe riuscire a tenere i piedi su due staffe e, pur continuando ad essere presente nel mondo Marvel con la sua Nebula, iniziare una nuova avventura con Batgirl? Certo, significherebbe strappare il mantello dalle mani di Alicia Silvestone, l'attrice famosa per aver interpretato il personaggio in Batman & Robin.