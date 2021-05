Karen Gillan è scatenata nel trailer del nuovo film Netflix Gunpowder Milkshake

Netflix ha appena pubblicato il primo trailer ufficiale di Gunpowder Milkshake, nuovo action- thriller originale con protagonista Karen Gillan, la star di Guardiani della Galassia e Avengers: Endgame.

Diretto e co-scritto da Navot Papushado, Gunpowder Milkshake vede Karen Gillan nei panni di Sam, una donna la cui madre (Lena Headey, star di Game of Thrones) è un'assassina d'élite. Abbandonata dalla donna quando era bambina e cresciuta da "The Firm", il sindacato criminale per cui lei lavorava, Sam ha seguito le orme della sua famiglia ed è diventata a sua volta una temibile killer a pagamento. Tuttavia, si trova di fronte a un dilemma quando deve scegliere tra completare un lavoro ad alto rischio e proteggere una bambina di otto anni (Chloe Coleman).

Oltre alla Gillan e alla Headey, il film è interpretato anche da Angela Bassett, Michelle Yeoh e Paul Giamatti. L'esplosivo trailer, disponibile come al solito all'interno della news, mostra Gillan, Headey e gli altri affrontare i cattivi con un'impressionante selezione di armi e un sacco di battute che anticipano un'atmosfere molto leggera. Naturalmente la Gillan non è estranea al cinema d'azione: attualmente sta girando Thor: Love and Thunder in Australia, in cui riprenderà il suo ruolo MCU di Nebula, e probabilmente tornerà anche nel prossimo film di Jumanji.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Gunpowder Milkshake arriverà sulla piattaforma di streaming on demand Netflix a partire dal 14 luglio.