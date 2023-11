Karen Gillan 'ruba' un souvenir su TikTok per festeggiare le riprese de La Vita di Chuck

Mentre i fan non vedono l’ora di vedere l’ennesimo adattamento di Stephen King da parte di Mike Flanagan, gli attori coinvolti si divertono sul set. In un video diventato virale su TikTok, Karen Gillan ha celebrato la sua partecipazione a La Vita di Chuck portandosi a casa un ricordo personalissimo sottratto durante i lavori.

Dopo aver riportato la presenza di Kate Siegel in La Vita di Chuck, torniamo a parlare della trasposizione dei racconti del Re dell’Horror per condividere il simpatico siparietto che Karen Gillan ha tenuto per i suoi follower social.

In un video di TikTok che lasciamo in calce all’articolo, l’attrice del Marvel Cinematic Universe ha mostrato ai suoi fan il souvenir che ha deciso di portare con sé una volta finite le riprese: dicendosi dispiaciuta per la fine del lavoro ma allo stesso tempo soddisfatta di quanto fatto, l’attrice scozzese ha mostrato lo schienale della sua sedia con il logo del film sul davanti e il suo nome inciso dietro.

Un bottino niente male per la protagonista di Jumanji: The Next Level, che, almeno a giudicare dal tono del post, deve essersi divertita molto durante i lavori dell’ultima opera di Flanagan.

A proposito di La Vita di Chuck, ricordiamo che il film sarà la trasposizione di tre storie interconnesse presenti sull’antologia di King Se Scorre il Sangue: Mike Flanagan, grande appassionato dello scrittore di Portland ha già diretto diversi adattamenti dal Re dell’Horror dimostrandosi, in tal senso, molto preparato e capace di trasportarne gli incubi dalla carta allo schermo.

In attesa di sapere qualcosa di più sull’opera e di poter vedere le prime clip promozionali, vi lasciamo alla notizia che 3 star della Marvel appariranno in La Vita di Chuck.