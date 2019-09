Karen Gillan risponde così agli insulti di Ryan Reynolds

Meglio non attaccare briga con Karen Gillan: l'attrice di Nebula sembra essere una tipa piuttosto vendicativa, come Ryan Reynolds sta imparando a sue spese (insieme ad un povero innocente coinvolto suo malgrado nella furia cieca dell'attrice).

Vi abbiamo già raccontato del video in cui il protagonista di Deadpool si scagliava con termini decisamente poco signorili contro la sua collega del Marvel Cinematic Universe per provocarla in vista del loro scontro nella Superhero Fantasy Football League, campionato di Fantasy Football presieduto da Joe ed Anthony Russo e portato avanti a scopo di beneficenza.

Ebbene, la risposta di Karen non si è fatta attendere: l'attrice ha infatti postato un video in cui la si vede partire spedita in direzione di un negozio e acquistare un Funko Pop! di Deadpool per poi tornare a casa e dargli fuoco. Un gesto forte per rispondere alla provocazione di Reynolds, certo… Se solo avesse comprato il Funko Pop! giusto! Solo quando il danno è ormai irreparabile scopriamo infatti che ad essere passata a miglior vita è stata un'innocente action figure di Spider-Man. "Scusa, Tom Holland" chiede infatti perdono Gillan nei commenti.

Non solo Deadpool e Nebula, comunque: la Superhero Fantasy Football League aveva già distrutto un'altra solida amicizia: quella tra Chris Pratt e Chris Evans, che se n'erano dette di tutti i colori un paio di settimane fa.