Karen Gillan aveva fatto un provino per Captain America: The Winter Soldier

A volte, ci pare impossibile pensare un attore nei panni di un personaggio che non sia quello che poi finisce per interpretare sullo schermo. Eppure, non sono rari i casi in cui un determinato interprete aveva in realtà fatto il provino per un ruolo completamente diverso... Chiedete a Karen Gillan.

L'attrice di Guardiani della Galassia Vol. 2 e Avengers: Endgame, Karen Gillan, nota ai fan del Marvel Cinematic Universe come Nebula, figlia di Thanos (Josh Brolin) e sorella di Gamora (Zoe Saldana), avrebbe potuto interpretare un ruolo completamente diverso dal suo.

La Gillan, infatti, reduce da più di due stagioni della celebre serie britannica Doctor Who, aveva inizialmente fatto il provino per una parte in Captain America: The Winter Soldier... Quella dell'Agente 13, a.k.a. Sharon Carter, andata poi invece a Emily VanCamp.

Ma i piani alti si ricordarono di Karen, e la tennero in considerazione per un altro ruolo all'interno del Marvel Cinematic Universe.

"Ero una fan di Karen. Lei venne e fece il provino perl'Agente 13 in Captain America. Karen era un'attrice incredibilmente solida e concreta, ma sapeva essere anche spavalda e affascinante nella maniera più brillante. Anche se non aveva mai interpretato un personaggio come Nebula, ero davvero interessata nel vederle fare un tentativo. Così venne a fare il provino per Nebula. James aveva descritto il personaggio come infantile, in un qualche modo, e Karen è riuscita a unirla a questa bellezza cherubica che si ritrova, e a una certa dose di oscurità" racconta Sarah Finn, casting director dei Marvel Studios.

L'aneddoto è parte delle featurette di Avengers: Endgame rilasciate da Disney+ assieme al film, disponibili fin dal lancio della piattaforma avvenuto nella giornata di ieri, mentre noi italiani dovremo aspettare ancora un po' per poter usufruire del servizio di streaming (precisamente fino al 31 Marzo 2020)Se però non riuscite ad aspettare, ecco come fare ad accedere a Disney+ anche dall'Italia.

E voi, che ne pensate? Chi avreste visto bene nel ruolo di Nebula, se Karen avesse ottenuto il ruolo dell'Agente 13? Emily VanCamp, forse? Fateci sapere nei commenti.