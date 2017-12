Karen Gillan pensa sia ora di vedere un film Marvel tutto al femminile

Con tutti i filmarrivati fino ad oggi nei cinema, c'è la mancanza di un vero e proprio film dedicato alle supereroine di questo universo. Il primo sarà, in arrivo a marzo 2019, ma sembra che alle attrici coinvolte in questo super-progetto non basti.

Come svelato da Tessa Thompson, la Valchiria del recente Thor: Ragnarok, alcune protagoniste di questi film si sono riunite e sono andate direttamente da Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, per proporgli una pellicola totalmente dedicata ai personaggi femminili di questo universo in espansione.

Intervistata da Indiewire, l'attrice Karen Gillan, interprete della letale Nebula, ha detto la sua a riguardo: "Eravamo alla sessione fotografica di Vanity Fair e Brie Larson ci ha detto 'dovremmo andare da Kevin Feige e dirgli che vogliamo un film Marvel tutto al femminile'. Cosi siamo andate da lui in gruppo, eravamo un bel po', e gli abbiamo spiegato la nostra idea. Ci ha risposto 'si, sarebbe straordinario" ma non credo sia in fase di sviluppo, pensa sicuramente che sia una gran bella idea".

E voi vorreste vedere le donne del Marvel Cinematic Universe in una pellicola totalmente al femminile? Per la Gillan è il momento giusto.

"Ora è il momento di realizzarlo, ora più che mai" ha spiegato "Guardate il successo di Wonder Woman. E' chiaro che vogliamo tutti la medesima cosa".