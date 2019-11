Karen Gillan conferma: 'Il copione di Guardiani della Galassia 3 è pronto e meraviglioso'

Nel corso di una recente intervista promozionale per il suo nuovo film, Jumanji: The Next Level, l'attrice Karen Gillan, che nel Marvel Cinematic Universe interpreta Nebula, ha dichiarato che la sceneggiatura di Guardiani della Galassia Vol.3 è finalmente pronta.

Non solo: l'attrice ha confermato di averla letta e rassicurato i fan sulla sua qualità, definendola meravigliosa.

"L'unica cosa che posso dire a riguardo è: l'ho letta, ed è fantastica" ha dichiarato la Gillan. "Siamo davvero entusiasti che James sia tornato per completare la trilogia perché non sarebbe stato lo stesso senza di lui. È una sceneggiatura meravigliosa, meravigliosa."

Durante l'intervista, l'attrice ha anche rivelato di non aver ottenuto l'intera sceneggiatura di Avengers: Endgame, nonostante il suo fosse uno dei principali personaggi del film. "Non ho ricevuto l'intera sceneggiatura", ha rivelato, "ma ne ho avuto una buona parte e quindi ho potuto facilmente capire cosa stava succedendo".

Infine, la Gillan ha condiviso anche i suoi sentimenti nei confronti della sua esperienza ai Marvel Studios finora, definendola emozionante e inaspettata. "Quando ho firmato per interpretare Nebula, avevo firmato per una sessione di riprese di otto giorni e con la consapevolezza che il personaggio sarebbe morto nel primo film della saga di Guardiani. Quindi andare avanti così tanto e avere l'opportunità di far evolvere il personaggio fino ad arrivare ad avere questo ruolo chiave in Endgame è stato fantastico. Non me lo sarei mai aspettato, all'inizio."

