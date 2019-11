Karen Gillan come Bruce Lee: a lezione di nunchaku per Jumanji: The Next Level

Il terzo capitolo della saga di Jumanji sta per fare il suo debutto e l'intero cast è impegnato in un'intensa campagna pubblicitaria ricca d'interviste e curiosità dal set. L'ultima chicca sarebbe quella riportata da The Rock sulla collega Karen Gillan, che avrebbe imparato ad usare i nunchaku per girare Jumanji: The Next Level.

Nel video in calce, pubblicato da Dwayne Johnson sul suo profilo instagram, la Nebula di Avengers: Endgame racconta della nuova ed eccitante esperienza e di come si sia ben presto appassionata a questa particolare l'arma:

"È stato molto divertente, adesso so usare i nunchaku”, afferma Gillan. "Potrei effettivamente usarli, ne possiedo anche alcuni ed è una delle cose che non credevo avrei mai imparato a fare."

The Rock incalza: "Fa davvero paura con uno di quelli tra le mani, potrebbe battere chiunque. Grazie a lei le scene di combattimento hanno decisamente una marcia in più."

Chissà la nuova Karen Gillan, che secondo The Rock è una vera e propria "nun-Chuck Norris", darà uno sprint in più alle timide previsioni della Sony? Non che ce ne sia bisogno, del resto, visto il cast stellare che l'accompagna: Gillian e Johnson divideranno il grande schermo con Kevin Hart, Jack Black, Nick Jonas, Awkwafina, Danny Glover e Danny DeVito, in un film che si prospetta carico di divertimento e azione.

Jumanji: The Next Level debutterà nelle sale americane il 13 dicembre, mentre in Italia potrà essere "scartato" il 25 dicembre sotto l'albero, appena in tempo per emozionare il pubblico di tutte le età e, se volete una piccola anticipazione, qui il poster in esclusiva di Jumanji 3.