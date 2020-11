Karen Gillan diventa la Batgirl del DC Extended Universe, ma solo per una fan-art

Di eroi ne abbiamo già visti tanti in questi primi anni di DC Extended Universe: tra un Superman, una Wonder Woman, un Aquaman, un Flash, un Batman e altri ancora il materiale non è di certo mancato, ma è altrettanto indubbio che il roster a cui DC potrebbe attingere sia ben più profondo di quanto visto finora.

Una Batgirl, ad esempio, non si vede sul grande schermo da un bel po': l'ultima sua apparizione in un lungometraggio risale addirittura all'indimenticabile (non in positivo) Batman & Robin del 1997, mentre nulla più si è saputo del film standalone che avrebbe dovuto essere affidato a Joss Whedon.

Volare con la fantasia, però, non costa nulla: una nuova fan-art, allora, prende in prestito uno dei volti del Marvel Cinematic Universe per dar nuova vita al personaggio, sperando che magari la fantasia possa un giorno diventare realtà. La star in questione è Karen Gillan, interprete di Nebula nei film Marvel, che in questa nuova foto postata su Instagram prende quindi le fattezze di quella che potrebbe essere una validissima Batgirl versione DC Extended Universe (o, chissà, un'aggiunta ad un futuro sequel del The Batman di Matt Reeves).

Vi piacerebbe una Batgirl interpretata da Karen Gillan? Diteci la vostra nei commenti! A proposito di universo DC, intanto, pare che neanche i vertici Warner Bros. abbiano già visto la Snyder Cut di Justice League! Robert Pattinson, invece, è tornato a parlare del metodo utilizzato per interpretare Bruce Wayne in The Batman.