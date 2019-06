Karen Gillan di Avengers: Endgame condivide una canzone scritta a otto anni

Karen Gillan, conosciuta per aver interpretato il personaggio di Nebula in Avengers: Endgame, continua a condividere sui social le sue esilaranti performance musicali. Dopo aver mostrato le sue doti di rapper, ha pubblicato un video in cui canta un brano per lei molto speciale.

Si tratta di una canzone scritta da bambina, intitolata Magical Paradise. La didascalia che accompagna il video recita: “Ecco l’interpretazione sincera di una canzone che ho scritto quando avevo otto anni. Credevo che avrei conquistato il mondo in una band chiamata The Pigtails e che questo sarebbe stato il nostro più grande successo. Eccola qui, gente. Finalmente la condivido con il mondo.”

L’attrice ha poi pubblicato un secondo video con il resto della canzone, mostrando ancora una volta la sua grande autoironia.

Non sono mancati ovviamente i commenti ai due post da parte dei fan. “Fantastico. Oro puro” ha scritto ad esempio @dominickjoseph.

"Avresti avuto davvero una grande carriera musicale", ha aggiunto @karengillan_fp_.

Avengers: Endgame intanto ha superato gli incassi di Avatar nel mondo. Attualmente Karen Gillan è al lavoro sul set di Gunpowder Milkshake, film diretto da Aharon Keshales e Navot Papushado, in cui sarà al fianco di Michelle Yeoh, Carla Gugino e Lena Headey di Game of Thrones. Il suo primo film da regista, The party's just beginning, dovrebbe invece uscire nel 2020.