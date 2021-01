Karen Gillan adorabile durante la recita scolastica: l'attrice posta i video su Instagram

Tutte le carriere più luminose hanno un loro punto di partenza: nessuna grande star di Hollywood è arrivata lì dov'è oggi senza prima sporcarsi le mani su palcoscenici minori... Quelli di una recita scolastica, ad esempio! Per saperne di più, vi consigliamo di chiedere informazioni a Karen Gillan.

La star di Guardiani della Galassia, come chiunque la segua sui social saprà senz'altro, è sempre pronta a dar sfogo alla sua simpatia e alla sua innata capacità di non prendersi mai troppo sul serio: i video pubblicati in queste ultime ore ne sono l'ennesimo esempio.

Su Instagram Gillan ha infatti postato un video in cui la vediamo impegnata da ragazzina in una recita scolastica: "Come potete vedere da questo video, ho sempre avuto molta naturalezza sul palco. Ho davvero tirato fuori il meglio da quel momento con le ali d'angelo" scrive l'attrice, che in effetti ad un certo punto del filmato mette in bella mostra delle ali parte del costume di scena: Nebula, fatti da parte!

Qualche ora dopo, inoltre, Gillan ha condiviso un altro video proveniente dalla stessa recita in cui la vediamo cantare in un coro: "Un po' di oro ancora" scrive la nostra Karen, ma siamo sicuri che i suoi fan non ne avrebbero mai abbastanza! Recentemente, intanto, James Gunn ha fatto gli auguri di compleanno a Karen Gillan con una bellissima foto.