Karen Gillan e Aaron Paul faranno coppia in Dual: scoprite i dettagli

Come riporta oggi il puntualissimo Deadline, Karen Gillan (Avengers: Endgame, Jumanji: The Next Level), Aaron Paul (Westworld, Breaking Bad) e Jesse Eisenberg reciteranno insieme nell'appena annunciato Dual, thriller di stampo fantascientifico scritto e diretto da Riley Stearns (The Art of Self Defense).

Il pitch di Dual segue una donna (Gillan) che, dopo aver ricevuto una diagnosi di un cancro terminale, decide di optare per una procedura di clonazione per alleviare la sua perdita ad amici e familiari. Quando però guarisce quasi miracolosamente, i suoi tentativi di eliminare il clone falliscono miseramente, arrivando a una un duello per mandato.



Stearns sta producendo il progetto insieme alla XYZ Films, che gestisce anche le vendite globali del titolo. L'inizio della produzione di Dual è previsto per la fine dell'estate, Pandemia di Coronavirus permettendo, a questo punto. Non è chiaro il ruolo di Paul, mentre è stato confermato che Eisenberg apparirà in una parte secondaria.



Potente intanto ammirare Aaron Paul in El Camino: A Breaking Bad Movie e anche nella terza stagione di Westworld della HBO. La Gillan è stata invece vista recentemente in Jumanji: The Next Level al fianco di Dwayne "The Rock" Johnson e ne Il richiamo della Foresta con Harrison Ford.



Curiosi di questo nuovo progetto? Felici soprattutto che due star molto amate come Paul e Gillan recitino insieme? Fatecelo sapere nei commenti.