Karen Gillan, le 5 migliori interpretazioni della Nebula del Marvel Cinematic Universe

Talento, bellezza, simpatia esplosiva: a Karen Gillan non manca davvero nessuna delle qualità che possono aiutare un attore o un'attrice ad avere successo dalle parti di Hollywood. La nostra, non a caso, ha saputo conquistarsi un suo spazio nel corso degli anni e, ad oggi, è amatissima dai fan di tutto il mondo.

Ma quali film dovremmo indicare nel voler individuare le sue migliori interpretazioni? Togliamoci subito il dente e partiamo dal Marvel Cinematic Universe: la sua Nebula è diventata nel giro di poco tempo un personaggio sempre più importante, arrivando a conquistare le simpatie dei fan anche dopo un esordio da antagonista al fianco di Thanos.

Andando oltre, uno sguardo merita sicuramente anche l'ottimo Nella Valle della Violenza, mentre non vanno assolutamente dimenticate le prove fornite ne La Grande Scommessa e nel divertentissimo Jumanji - Benvenuti nella Giungla, al fianco di The Rock, Jack Black e Kevin Hart. Non possiamo, infine, dimenticare il ruolo che ha lanciato definitivamente Gillan: parliamo ovviamente dell'Amelia Pond di Doctor Who, ancora oggi una delle companion del Dottore più amate di sempre.

In quale ruolo avete preferito Karen Gillan? Diteci la vostra nei commenti! Tornando a Marvel, intanto, qui trovate l'elenco completo di tutte le morti del Marvel Cinematic Universe, da Iron Man a Spider-Man: Far From Home.