Karate Kid, Ben Wang sarà il protagonista del film con Jackie Chan e Ralph Macchio!

Arrivano importanti aggiornamenti a proposito del nuovo film del franchise di Karate Kid con l’annuncio di un’importante aggiunta nel cast del prossimo prodotto di una saga ormai trentennale: il giovanissimo Ben Wang sarà infatti uno dei protagonisti della nuova opera, andando ad affiancare Jackie Chan e Ralph Macchio nel nuovo capitolo.

Dopo aver parlato della possibile trama del nuovo Karate Kid, torniamo ad occuparci del film a tema arti marziali per riportare l’annuncio che ufficializza la presenza nel cast dell’attore cinese-americano già visto nell’apprezzata serie Disney+ American Born Chinese.

L’interprete pare aver impressionato la produzione grazie alla commistione tra le sue capacità attoriali e la sua preparazione tecnica per quanto riguardi le arti marziali.

A dirigere il film troveremo Jonathan Entwistle, conosciuto per The End of the Fucking Wolrd e I Am Not Okay with This, mentre la sceneggiatura sarà affidata a Rob Lieber già messosi alla prova su diversi prodotti per ragazzi.

Il franchise, nato nel 1984, è già passato attraverso la fase di reboot e ha potuto sperimentare anche il media televisivo, grazie al fortunato spin off Cobra Kai, capace di riscuotere successo tra i ragazzi più giovani e di essere nominato agli Emmy.

In attesa di poter avere nuove informazioni sul nuovo film della saga e di poter vedere qualcosa di concreto a riguardo, vi lasciamo alle parole di Ralph Macchio a proposito del nuovo Karate Kid.