Karate Kid, ora è ufficiale: Jackie Chan e Ralph Macchio insieme nel nuovo film!

Se ai film di Karate Kid l'affetto dei fan non è mai mancato, l'avvento di Cobra Kai sembra aver dato comunque alla saga quel boost necessario a tornare in pianta stabile tra gli argomenti di conversazione degli appassionati: un'occasione troppo ghiotta per farsela sfuggire senza andare all-in su un nuovo film del franchise.

Il progetto, in realtà, non è esattamente una novità: di un sesto film di Karate Kid si parla da tempo, e solo pochi mesi fa era stato confermato il non ritorno di Jaden Smith dopo il reboot/remake del 2010, nel quale, però, era presente un Jackie Chan in gran forma e ora ufficialmente pronto a far ritorno nei panni di Mr. Han.

Non solo: al ritorno di Jackie Chan va affiancata un'altra notizia che non potrà non far felici i fan della saga, perché a riprendere il ruolo di Daniel LaRusso sarà proprio quel Ralph Macchio che con il buon Jackie non aveva mai avuto occasione di recitare! Non è ancora chiaro in che modo il film, la cui uscita è prevista per il 2024, si ricollegherà ai capitoli precedenti (soprattutto vista la relativa indipendenza del film del 2010 dalla storica tetralogia), ma a noi la curiosità non manca di certo! E voi, che aspettative avete? Fatecelo sapere nei commenti!