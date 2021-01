Karate Kid, ecco il trailer del documentario More Than Miyagi: The Pat Morita Story

L'arrivo su Netflix di Cobra Kai, diventata in poco tempo una delle serie più viste della piattaforma, ha risvegliato l'interesse del grande pubblico nei confronti dell'universo di The Karate Kid, che però deve fare i conti con l'assenza del leggendario signor Miyagi.

Il personaggio di Pat Morita ha contribuito a rendere il primo film della saga come un vero e proprio cult degli anni '80, e ora la vita dell'attore nippo-americano verrà esplorata tra luci e ombre in un nuovo documentario biografico. È infatti arrivato in rete il trailer ufficiale di More Than Miyagi: The Pat Morita Story, di cui potete leggere la sinossi ufficiale qui sotto:

"L'attore nominato all'Oscar meglio conosciuto per il suo ruolo del signor Miyiagi, ha lasciato dietro di sé una traccia autobiografica dolorosamente rivelatrice della sua troppo breve vita sulla Terra, ripercorrendo il suo viaggio dal'essere costretto a letto da ragazzo alle brillanti e la discriminazione di Hollywood. Nel profondo di quell'artista dolce, generoso e poliedrico ribolliva un esercito di demoni, che nemmeno alcol e droghe potevano mascherare."

More Than Miyagi: The Pat Morita debutterà sulle piattaforme digitali - tra cui iTunes, Amazon e Google Play - il prossimo 5 febbraio.

