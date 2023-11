Karate Kid, tantissimi candidati dopo il video di Jackie Chan e Ralph Macchio!

A poche ore dall'annuncio di Sony Pictures del casting aperto per trovare il nuovo protagonista di Karate Kid sono tantissime, com'era prevedibile, le adesioni dei fan che vogliono realizzare il sogno di recitare nel nuovo capitolo, in seguito al video in cui compaiono le due star Jackie Chan e Ralph Macchio.

Secondo quanto segnala The Hollywood Reporter, lo studio ha già ricevuto più di 10.000 proposte per partecipare al lungometraggio diretto da Jonathan Entwistle e scritto da Rob Lieber con la produzione di Karen Rosenfelt. Nel cast i fan vorrebbero anche William Zabka, che ha partecipato anche all'ultima serie tv Cobra Kai.



Adesioni che provengono da ogni parte del mondo, dagli Stati Uniti alla Cina, dal Canada alla Svezia fino al Sudafrica.

Chan e Macchio sono comparsi in un video pubblicato martedì da Sony per annunciare l'inizio del casting per ricoprire il ruolo chiave del prossimo lungometraggio, Li Fong, nel film che dovrebbe essere girato tra marzo e giugno 2024. Secondo il sito web del casting, il team è alla ricerca di un giovane cinese e di etnia cinese mista in una fascia d'età compresa tra i 15 e i 17 anni.



Sarà un personaggio intelligente e combattivo, esperto di arti marziali; sebbene parli un inglese fluente, il candidato che avrà padronanza di un mandarino colloquiale avrà un vantaggio in più rispetto agli altri candidati. È preferibile una precedente esperienza nel mondo della recitazione, anche se non necessaria, e costituiranno elementi graditi anche vari background in arti marziali, corsa, ginnastica e danza. Il franchise iniziò nel 1984 con Ralph Macchio nel ruolo di Daniel LaRusso e Pat Morita nelle vesti del maestro Miyagi. Dal primo film sono nati tre sequel e una serie tv, Cobra Kai. Il prossimo Karate Kid uscirà al cinema il 13 dicembre 2024.



