Karate Kid, una star di Cruel Summmer nel film con Jackie Chan?

Il nuovo film di Karate Kid con Jackie Chan e Ralph Macchio vede l'arrivo di una nuova star nel cast. Il film con protagonista Ben Wang accoglie nella sua squadra anche Joshua Jackson e Sadie Stanley, star di Cruel Summer.

Stanley interpreterà la controparte romantica del personaggio di Wang. Sulla trama del film, che rappresenterà il "ritorno del franchise originale di Karate Kid" secondo Sony, non si ancora molto, se non che "porterà la storia sull'East Coast e sarà incentrata su un adolescente che viene dalla Cina e trova la sua forza nelle arti marziali e nella guida di un mentore saggio e severo". Il progetto si baserà sulla sceneggiatura di Rob Lieber e sarà diretto da Jonathan Entwistle (I'm Not Okay With This, The End of the F***ink World).Macchio, protagonista della serie Netflix Cobrai Kai, ha recentemente fatto alcune dichiarazioni sull'espansione del franchise di Karate Kid: "È stato creato questa specia di Karate Kid Cinematic Universe di cui adesso Cobra Kai è il centro e quando arriverà il giorno della sua conclusione ci saranno altre aree verso cui espandersi"

"Voglio dire...c'è una origin story di Miyagi? C'è un prequel di Cobra Kai prima di Karate Kid? Possono esserci degli spinoff di questi personaggi con il cast più giovane? Chi lo sa? Ma di sicuro non abbiamo ancora finito, almeno finchè ci verrà data l'opportunità di continuare. Ci sono cose che sono state scritte per la terza stagione ma si sono realizzate solo nella quarta perchè non c'era più spazio nella terza stagione. Ci sono cose che abbiamo girato per la quinta stagione che vengono riservate per il futuro, quindi c'è ancora molto in arrivo" ha aggiunto l'attore, che ha anche parlato dei riferimenti a Karate Kid 2 presenti in Cobra Kai.