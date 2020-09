Karate Kid, Ralph Macchio rivela:'All'inizio non volevano Pat Morita come Maestro Miyagi'

Oggi Pat Morita è saldamente inserito nell'immaginario popolare come il Maestro Miyagi in Per vincere domani - The Karate Kid, ma nel periodo del casting nessuno era intenzionato ad affidargli il ruolo per il cui sarebbe diventato famoso in tutto il mondo. A rivelare questo aneddoto è stato il co-protagonista del film, Ralph Macchio.

All'epoca Pat Morita aveva interpretato principalmente ruoli comici ed era conosciuto soprattutto per il ruolo di Arnold in Happy Days. Intervistato da Vanity Fair, Ralph Macchio ha dichiarato:"Chi avrebbe interpretato il signor Miyagi? Si parlava di Toshiro Mifune, grande attore giapponese che non parlava inglese, quindi sarebbe stata una sfida. Ma all'improvviso Arnold di Happy Days si presenta su una videocassetta di Pat Morita, e lo studio non lo vuole. Il produttore non voleva, era tipo 'Arnold da Happy Days?'".



Poi la situazione cambiò grazie a John Avildsen, regista di Rocky e del primo Karate Kid. Vide in Pat Morita delle potenzialità adatte al personaggio e scelse di dargli una possibilità:"Pat Morita ed io siamo entrati in una stanza insieme, abbiamo preso le pagine e abbiamo iniziato a leggere, è stato facile. Quella magia che si è vista sullo schermo è nata sin dal primo giorno in cui abbiamo lavorato insieme. Aveva Miyagi nella sua pelle, nella sua mente, nella sua coscienza. Per qualsiasi motivo, aveva lo yin contro lo yang, letteralmente l'equilibrio, quello fu l'inizio della magia del cinema che risuona ancora oggi" ha spiegato Macchio nell'intervista.

Il produttore Jerry Weintraub si scusò in seguito con Morita per aver avuto dubbi sulla sua aderenza al ruolo di Miyagi.

L'eccellente performance di Pat Morita gli valse una nomination ai premi Oscar come miglior attore non protagonista.

Morita interpretò il personaggio anche nei successivi sequel. Attualmente Ralph Macchio continua ad onorare la memoria di Pat Morita nella serie tv sequel/spin-off Cobra Kai. Su Everyeye trovate la recensione di The Karate Kid e tutti i legami tra la saga di Karate Kid e Cobra Kai.