Ralph Macchio scherza sul reboot di Karate Kid: 'In Cina il karate non esiste!'

Intervistato dal Guardian per parlare della sua carriera da attore, l'interprete di Daniel LaRusso Ralph Macchio ha detto la sua sul reboot del 2010 prodotto da Will Smith con protagonisti Jackie Chan e il figlio Jaden Smith.

Nonostante la tiepida accoglienza da parte della critica, secondo Macchio il film è riuscito comunque a "rafforzare l'eredità dell'originale". Tuttavia, l'attore non è convinto del titolo: "In Cina non esiste il karate, perciò si sarebbe dovuto chiamare Kung Fu Kid."

Parlando della parte che lo ha reso celebre in tutto il mondo, Macchio ha spiegato che il suo ruolo in Karate Kid gli viene ricordata quasi ogni giorno. "Se sono in ristorante giapponese e c'è una mosca, ho tipo nove secondi per andarmene" ha scherzato sull'iconica scena del primo capitolo.

A proposito del cult anni '80, nei giorni è scorsi è arrivato in rete il teaser della stagione 3 di Cobra Kai in arrivo su Netflix nel corso del 2021. Per chi no lo sapesse, Cobra Kai è una serie spin-off di Karate Kid ambientata oltre 30 anni dopo le vicende del primo film e segue la vita di Johnny Lawrence, il "cattivo" interpretato da William Zabka. Proprio nei giorni scorsi, Zabka ha parlato di come Johnny è cambiato dalla fine di Karate Kid.