Karate Kid, Ralph Macchio sul nuovo film: 'E' la nascita di un universo cinematografico'

Poche settimane fa Sony Pictures ha annunciato un nuovo film di Karate Kid, sequel della trilogia originale dell'amato franchise. Ma come ha reagito Ralph Macchio (Daniel LaRusso) alla notizia e cosa sa di questo nuovo progetto?

Nella sua ultima intervista con ComicBook.com, la star ha accennato alla nascita di un "Universo Cinematografico di Karate Kid":

"Ora c'è una specie di universo cinematografico di Karate Kid, in cui Cobra Kai è, sai, al centro, ma ci sono altre aree da cui attingere", ha rivelato l'attore. "Voglio dire, se è... C'è una storia sulle origini di Miyagi? C'è un prequel di Cobra Kai prima di The Karate Kid? Ci sono spin-off con alcune delle giovani versioni dei personaggi del cast? Chi lo sa? Non lo sapremo finchè non ci verrà data l'opportunità di poter davvero lavorare con tutte queste cose. I ragazzi che scrivono lo show hanno davvero il controllo di tutte queste informazioni".

Macchio ha aggiunto: "Ci sono cose che hanno scritto nella stagione 3 che non sono accadute fino alla stagione 4 perché non avevamo abbastanza spazio. Ci sono cose della stagione 5 che sappiamo che sono state girate e che sono state trattenute per il futuro in caso ottenessimo il via libera, quindi c'è molto altro in arrivo, speriamo".

In attesa di nuovi aggiornamenti, vi lasciamo con la nostra recensione di Cobra Kai 5.