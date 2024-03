Karate Kid, anche Ming-Na Wen di The Mandalorian nel cast del film con Jackie Chan

Dopo l'ingresso di Joshua Jackson nel cast di Karate Kid, il nuovo film della saga con protagonisti Ralph Macchio e Jackie Chan continua a crescere esponenzialmente grazie all'assunzione di Ming-Na Wen.

A riportarlo in esclusiva in queste ore è stato Variety, che però non ha potuto fornire dettagli sul ruolo che l'attrice andrà ad interpretare nel film: ricordiamo che i membri del cast precedentemente annunciati includono la star di American Born Chinese Ben Wang nel ruolo principale, oltre a Jackie Chan e Ralph Macchio, che riprenderanno i loro personaggi dei precedenti capitoli della serie. Nel cast ci saranno anche il già citato Joshua Jackson e la new entry Sadie Stanley.

Il film sarà diretto da Jonathan Entwistle, il creatore e regista di I Am Not Okay With This e The End of the F—ing World di Netflix. Lo scrittore di Peter Rabbit Rob Lieber scriverà la sceneggiatura, mentre Karen Rosenfelt è alla produzione, con un'uscita prevista da Sony Pictures nelle sale per il 13 dicembre 2024.

I film Karate Kid hanno incassato 618 milioni di dollari in tutto il mondo e hanno dato vita alla serie Netflix nominata agli Emmy Cobra Kai, creata da Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg e ambientata decenni dopo gli eventi dei film originali. Minga-Na Wen interpreta Fennec Shand nella saga di Star Wars, e recentemente è apparsa anche nel remake live-action di Mulan.