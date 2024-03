Karate Kid, Joshua Jackson entra nel cast del film con Jackie Chan e Ralph Macchio

Dopo l'annuncio del nuovo protagonista di Karate Kid, la produzione del film Sony prosegue con l'ingresso nel cast di Joshua Jackson, star di Dawson's Creek recentemente vincitrice del People's Choice Award per la serie tv di Peacock Dr Death.

In quello che sarà il suo primo ruolo cinematografico in quasi 10 anni, l'attore si unirà al cast del nuovo capitolo di Karate Kid della Sony Pictures, annunciato dopo che la saga è tornata popolarissima grazie al successo della serie tv spin-off Cobra Kai. Ben Wang, che ha guidato il cast della serie Disney+ American Born Chinese, è il protagonista del nuovo film sulle arti marziali, che vede anche Jackie Chan e Ralph Macchio riprendere i loro personaggi iconici per continuare la mitologia del franchise originale.

I dettagli della trama di Karate Kid vengono tenuti nascosti, ma sappiamo che il nuovo capitolo porterà la storia sulla costa orientale e si concentrerà su un adolescente cinese (Wang) che trova la propria strada attraverso le arti marziali e due mentori molto diversi tra loro...Per quanto riguarda il personaggio di Joshua Jackson, invece, al momento non sono state diffuse molte informazioni, ma viene notato che si tratterà di uno dei protagonisti principali del film.

Per altri contenuti vi ricordiamo che Jaden Smith non tornerà nel film di Karate Kid, dopo essere stato il protagonista del precedente episodio del franchise.