Karate Kid, Jackie Chan in trattative per entrare nel cast del film!

Jackie Chan è in trattative con Sony Pictures per partecipare al prossimo Karate Kid, come riporta in queste ore Discussing Film. Secondo le ultime informazioni, Chan potrebbe essere ingaggiato per interpretare il Maestro Miyagi, che lo studio ha in programma di far uscire nelle sale cinematografiche il 7 giugno 2024.

Nel remake del 2010, The Karate Kid - La leggenda continua, Jackie Chan ha interpretato l'addetto alla manutenzione Mr. Han, che insegna l'arte del kung fu al dodicenne Dre Parker, interpretato da Jaden Smith.



Su Everyeye è disponibile la recensione di The Karate Kid - La leggenda continua.

Non sono state diffuse molte notizie sul prossimo film, che Sony ha descritto come "il ritorno del franchise originale di Karate Kid".



Il film del 1984, Per vincere domani - Karate Kid, mostra Ralph Macchio nel ruolo del giovane Daniel LaRusso, che si allena seguendo gli insegnamenti dell'addetto alla manutenzione e maestro di karate, il signor Miyagi, interpretato da Pat Morita.



Il lungometraggio ha generato tre sequel fino al 1994 e recentemente una serie tv di successo, Cobra Kai, con protagonisti ancora Macchio e William Zabka, interprete dell'acerrimo nemico di LaRusso, Johnny Lawrence.

Vi terremo aggiornati sulle novità che riguarderanno questo nuovo progetto cinematografico che riporta sul grande schermo il franchise di Karate Kid a distanza di trent'anni dall'ultima incursione sul grande schermo.



Nel frattempo potete recuperare la nostra recensione di Cobra Kai 5, la serie tv disponibile sulla piattaforma streaming di Netflix.