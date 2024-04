Karate Kid: iniziate le riprese del film con Ralph Macchio e Jackie Chan, la prima foto

Sono ufficialmente iniziate le riprese del nuovo film di Karate Kid, che vedrà il ritorno dei protagonisti Ralph Macchio e Jackie Chan e l'esordio di un nuovo aspirante giovane combattente.

Come annunciato dal post di Sony Pictures disponibile in calce all'articolo, 40 anni dopo che il sensei Mr. Miyagi (il defunto Pat Morita) insegnò a Daniel LaRusso (Ralph Macchio) e al pubblico di tutto il mondo che il segreto del karate si trova nella mente e nel cuore, lo studio ha condiviso la primo foto del nuovo film di Karate Kid, che sarà interpretato dal giovane attore Ben Wang di American Born Chinese.

Il film, che per la prima volta unisce l'originale Miyagi-verse al reboot di Karate Kid del 2010 con Jaden Smith e Jackie Chan, uscirà nelle sale il 13 dicembre prossimo. "Una braciola e una fetta", ha annunciato Sony con una foto di una scatola di pizza e del nuovo Karate Kid di Ben Wang, descritto come "un adolescente cinese che trova la forza per affrontare la vita e una nuova direzione da seguire attraverso le arti marziali". Il protagonista originale Ralph Macchio riprende il ruolo di Karate Kid e Cobra Kai nei panni di Daniel LaRusso, mentre l'iconico Jackie Chan ritorna nei panni del maestro di Kung Fu Mr. Han, al centro del reboot di Karate Kid del 2010.

Il cast del nuovo film include anche Ming-Na Wen (Star Wars:The Book of Boba Fett), Joshua Jackson (Dawson's Creek), Sadie Stanley (The Goldbergs), Aramis Knight (Ender's Game) e Wyatt Oleff (IT). Jonathan Entwistle, conosciuto per i coming-of-age The End of the F***ing World e I Am Not Okay With This, fa il suo debutto alla regia.

