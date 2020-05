Karate Kid III, nessuna storia d'amore? Ralph Macchio non voleva fare ingelosire la moglie

In occasione del ritorno in TV di Karate Kid III - La sfida finale, terzo capitolo della saga cult anni '80 con protagonista Ralph Macchio, scopriamo insieme un interessante retroscena sulla trama della pellicola.

Nel film, tornato a casa dopo gli eventi di Karate Kid II, il giovane Daniel La Russo rinuncia ad iscriversi all'università per realizzare il sogno del maestro Miyagi e iniziare un'attività di vendita di Bonsai. Quando tutto sembra andare per il meglio, però, la tranquillità di Daniel viene minacciata dal perverso Mike Barnes, un abile e violento karateka assoldato dall'imprenditore miliardario Terry Silver per vendicare la sconfitta del suo caro amico Kreese, ora caduto in rovina.

Tra i protagonisti della pellicola troviamo anche Jessica (Robyn Lively), personaggio che avrebbe dovuto rappresentare l'interesse amoroso di Daniel. Tuttavia, stando a quanto riportato, Ralph Macchio chiese di rendere la relazione tra i due platonica per non fare ingelosire la moglie. Inoltre, avendo al tempo Macchio 27 anni e la Lively 16, la differenza di età avrebbe potuto mettere entrambi gli attori in difficoltà durante le riprese.

Karate Kid III - La sfida finale andrà in onda questa sera su TV 8 alle ore 23.50. A proposito della saga, vi ricordiamo che la serie spin-off Cobra Kai con William Zabka è stata rinnovata per una terza stagione.