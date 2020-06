Karate Kid II - La storia continua, 6 curiosità sul sequel ambientato in Giappone

Stasera torna nelle tv italiane Karate Kid II - La storia continua, secondo capitolo del cult generazionale anni '80 che segue Daniel e il maestro Miyagi in una nuova avventura nel paese del Sol Levante.

Dopo aver ricevuto una lettera dal Giappone nella quale gli si annunciava l'imminente morte dell'anziano padre, Miyagi si reca nel luogo dove è cresciuto insieme a Daniel. Giunti ad Okinawa, allievo e maestro vengono sfidati da Sato, uomo d'affari e vecchio rivale in amore di Miyagi con il quale ha un conto in sospeso.

Per l'occasione, abbiamo raccolto tutti i retroscena più imperdibili sullo sviluppo del sequel:

Pur essendo ambientato a Okinawa, il film è stato girato alle Hawaii per via delle condizioni climatiche favorevoli e la grande presenza di nativi dell'isola giapponese.

La produzione di Karate Kid II è iniziata appena 10 giorni dopo l'uscita del primo capitolo.

Molti non lo sanno, ma Karate Kid II ha avuto più successo del film originale al box office.

al box office. Gli sceneggiatori volevano dividere la storia del secondo capitolo tra il paese natale di Miyagi e la vendetta di Kreese . Con un compromesso, però, alla fine decisero di dedicare le due storyline rispettivamente al secondo e terzo capitolo.

. Con un compromesso, però, alla fine decisero di dedicare le due storyline rispettivamente al secondo e terzo capitolo. Il confronto iniziale con Kreese faceva parte della sceneggiatura del primo Karate Kid.

Nella scena in cui Kreese rompe una finestra, il sangue sulle mani di Martin Kove è reale. L'attore ha avuto un piccolo incidente sul set, in una dinamica che potrebbe ricordare quanto accaduto a Leonardo Di Caprio durante le riprese di Django Unchained.

Il film andrà in onda su TV 8 alle 21.15. Per altri approfondimenti, vi rimandiamo alle curiosità su Karate Kid - Per vincere domani.