Karate Kid, i fan non ci stanno: nel nuovo film vogliono anche William Zabka!

Il nuovo film di Karate Kid è ufficiale. I fan non potrebbero essere più felici, soprattutto considerando il ritorno di Ralph Macchio e Jackie Chan, ma una grave mancanza guasta decisamente il morale: ci riferiamo a quella di William Zabka, interprete del personaggio Johnny Lawrence.

"L'unica cosa che avrebbe potuto entusiasmarmi di più" scrive @nightwaynes su Twitter/X "è la partecipazione di William Zabka!", mentre @mehdirhasan aggiunge: "Per favore, ditemi che ci sarà anche William Zabka. Deve esserci. A tutti i costi". Infine, drastica è la decisione di @0b11100001: "Se il film non includerà William Zabka, non avremo altra scelta: boicottarlo".

Per chi non conoscesse Johnny Lawrence, è un ex campione del torneo di All Valley: dopo ingiustizie, legami sentimentali distrutti e perdite economiche, la sua vita non ha più punti di riferimento; ma spesso la vita offre una seconda opportunità, e Lawrence sarà magistrale nel coglierla al volo.



William Zabka, invece, è un attore, sceneggiatore e regista statunitense, ricordato anche per Shootfighter, Un giustiziere a New York e, ovviamente, Cobra Kai, la popolare serie TV spin-off in 60 episodi. Nel 2004 è stato candidato al Premio Oscar per il suo cortometraggio Most.

La finestra d'uscita del film è ancora ignota; in compenso, sappiamo che debutterà nella fine del 2024. A proposito, non perdetevi le dichiarazioni di Ralph Macchio sul nuovo Karate Kid: stando alle sue parole, avvierà un universo cinematografico del tutto inedito. Significa che Lawrence debutterà non in questo primo capitolo, bensì nei prossimi? Difficile a dirsi; ma una certezza l'abbiamo: la speranza è l'ultima a morire!