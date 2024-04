Karate Kid: anche due star Marvel nel cast del film con Jackie Chan e Ralph Macchio

Dopo l'ingresso di Ming-Na Wen nel cast di Karate Kid 2024, nuova uscita cinematografica per la saga con protagonisti Ralph Macchio e Jackie Chan, in queste ore sono emersi importanti aggiornamenti dalla produzione Sony Pictures.

Deadline ha riportato in esclusiva che anche Aramis Knight (Ms. Marvel) e Wyatt Oleff (Guardiani della Galassia, It) si sono aggiunte al cast del prossimo film di Karate Kid, che vedrà Ben Wang nel ruolo del protagonista al posto di Jaden Smith: come annunciato in precedenza, Jackie Chan e Ralph Macchio riprenderanno i loro ruoli originali per continuare la mitologia del franchise, con altre new entry rappresentate da Joshua Jackson, Sadie Stanley e la già citata Ming-Na Wen: al momento, i dettagli sui ruoli che ricopriranno i nuovi arrivati sono ancora segreti.

Jonathan Entwistle (The End of the F***ing World) dirigerà da una sceneggiatura di Rob Lieber (Peter Rabbit), con la produzione di Karen Rosenfelt (The Summer I Turned Pretty). In totale, i film di Karate Kid hanno guadagnato 618 milioni di dollari a livello globale, e hanno anche dato origine alla serie tv sequel Cobra Kai, pluri-nominata agli Emmy e in grado di ripresentare il franchise ad un'intera nuova generazione di fan.

Il nuovo capitolo cinematografico uscirà nelle sale di tutto il mondo a dicembre prossimo, distribuito da Sony Pictures.

