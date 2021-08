Karate Kid, il cult diventa un musical per Broadway: svelata la data d'uscita

Alza il sipario, abbassa il sipario: The Karate Kid sarà il nuovo cult cinematografico destinato a migrare da Hollywood a Broadway, dato che nelle scorse ore è stato annunciato ufficialmente l'adattamento teatrale Karate Kid: The Musical.

Presentato da Playbill, il libretto del musical sarà scritto dallo sceneggiatore dei film originali Robert Mark Kamen, con una colonna sonora di Drew Gasparini di It's Kind of a Funny Story. Dopo la prima, che si terrà a St. Louis nel 2022, i produttori puntano ad un successivo debutto a Broadway. Secondo quanto riportato, l'adattamento musicale seguirà la stessa trama del film originale del 1984: il film vedeva Ralph Macchio nei panni di Daniel LaRusso, un adolescente che impara il karate dal maestro Miyagi (Noriyuki "Pat" Morita) per difendersi dai bulli, per poi decidere di competere in un torneo ufficiale.

Il piccolo film ottenne un successo inaspettato di critica e pubblico, generando numerosi sequel, un remake e un'acclamata serie televisiva sequel, Cobra Kai. Sfortunatamente, per il musical non ci sono stati ancora annunci legati al casting, ma il team creativo dietro la produzione includerà Amon Miyamoto di Pacific Overtures come regista, e a combinare l'azione del karate con la danza saranno i coreografi Keone Madrid e Mari Madrid.

The Karate Kid: The Musical sarà presentato in anteprima al The Ross Family Theatre al Kirkwood Performing Arts Center il 25 maggio 2022, con spettacoli fino al 26 giugno 2022. Ricordiamo che tutte e tre le stagioni di Cobra Kai sono attualmente in streaming su Netflix. Cobra Kai 4 uscirà a dicembre e sarà disponibile per tutti gli abbonati alla popolare piattaforma.