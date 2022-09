Karate Kid, i creatori di Cobra Kai commentano il nuovo film: sono coinvolti anche loro?

Nei giorni scorsi la Sony Pictures ha annunciato a sorpresa un nuovo film di Karate Kid, che sarà 'un proseguimento' della trilogia originale del franchise: ma questo progetto sarà connesso anche alla popolare serie tv Cobra Kai?

Jon Hurwitz, il co-creatore e showrunner della serie Netflix, che per prima ha offerto ai fan un sequel dei film di Karate Kid, si sta preparando alla stagione 6 di Cobra Kai, ma in queste ore si è preso un attimo di pausa per commentare la notizia dell'annuncio del nuovo capitolo cinematografico del franchise: tuttavia, come potete vedere nel post in calce all'articolo, Hurwitz ha anche confermato che il team creativo di Cobra Kai non è legato in alcun modo al film di Karate Kid, sebbene l'autore auguri ai colleghi tutta la fortuna del mondo.

"Io e i ragazzi vorremmo fare un film su Karate Kid e Cobra Kai e speriamo che un giorno ne avremo la possibilità. Ma questo nuovo progetto non porta la nostra firma, e non è incentrato sul cast di Cobra Kai. Quindi non ne so molto al riguardo, ma gli auguro ogni bene."

Che cosa ne pensate del nuovo film di Karate Kid? Come credete che si collegherà ai precedenti episodi e soprattutto a Cobra Kai? E, cosa ancora più importante, secondo voi il progetto risentirà dell'assenza del team creativo dell'acclamata serie tv di Netflix? Fateci sapere la vostra nella sezione dei commenti che trovate qui sotto!