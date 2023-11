Karate Kid, di cosa parlerà il film con Jackie Chan e Ralph Macchio?

La notizia era nell'aria già da un po' di tempo, ma si sa, esultare solo a ufficialità annunciata è cosa buona e giusta: per i fan di Karate Kid, l'annuncio di un nuovo film con Ralph Macchio e Jackie Chan è stata dunque una di quelle news capaci di svoltare la giornata, ma soprattutto di dare il via a tutta una serie di domande.

Insomma, la curiosità che in questo momento sembra attanagliare tutti riguarda inevitabilmente la trama del film: su cosa si concentrerà questo nuovo film di Karate Kid? Ci sarà da guardare al film del 2010 con Jaden Smith o agli storici capitoli del franchise?

Al momento, ovviamente, non siamo in possesso di informazioni certe al riguardo: qualche ipotesi, però, è possibile farla in base a ciò che abbiamo visto negli ultimi anni, tra un The Karate Kid - La Leggenda Continua caduto ormai nel dimenticatoio (di certo c'è, non a caso, che Jaden Smith non riprenderà il suo ruolo) e una Cobra Kai che ha fatto riscoprire a milioni di fan la voglia di tornare a seguire le vicende di Daniel e Johnny.

Ora come ora, dunque, la cosa più probabile è che si punti a recuperare in qualche modo il mr. Han di Jackie Chan, magari presentandolo ex-novo con appena qualche piccolo riferimento alla sua precedente apparizione, e a ricollegarsi alla lore della serie attingendo a piene mani anche da Cobra Kai (siamo proprio sicuri che William Zabka non sia della partita?).